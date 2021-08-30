В Минвостокразвития стали использовать показатель «человеко-часов-радости»

Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков заявил, что его ведомство внедрило показатель «человеко-часов-радости» для оценки влияния решений министерства на жизнь граждан. Об этом он рассказал в интервью РБК.

Чекунков сообщил , что при назначении на пост главы Минвостокразвития в 2020 году перед ним поставили две основные задачи — ускорение экономического роста и повышение качества жизни.

Работая в Фонде развития Дальнего Востока и Арктики, я больше касался экономического роста. Но в роли руководителя министерства социальные вопросы автоматически выходят на первый план. Всё, что мы делаем в экономике, подчинено этой задаче — как это скажется на жизни каждого конкретного человека. Мы даже ввели для себя такой аналитический коэффициент, как ЧЧР — человеко-часы-радости, — отметил Чекунков.

Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) подвёл итоги опроса, по которому высчитывается «индекс счастья». Результаты исследования показали, что счастливых людей в России по-прежнему большинство, несмотря на то что многие обвиняют социологов в предвзятости и считают, что Россия не может быть счастливой страной. В ответ на это глава ВЦИОМа Валерий Фёдоров заявил, что счастье заключается не в деньгах, а в здоровье, любви и семье.