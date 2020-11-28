В Минтруде рассказали о влиянии дополнительных доходов на размер пенсии

https://static.news.ru/photo/aa4ea9ec-324c-11eb-8956-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Размер пенсии связан только с трудовыми доходами, дополнительные заработки на неё никак не влияют. Об этом рассказала председатель Общественного совета Минтруда России Елена Тополева-Солдунова.

Природа пенсионных прав — другая, страховая. Если говорить о пенсиях по старости — это страховые выплаты, которые выплачиваются для возмещения утраченных трудовых доходов. Их размер зависит от сформированных пенсионных прав в период работы, а не от наличия имущества или других доходов гражданина, — цитирует РИА Новости Тополеву-Солдунову.

Она добавила, что пересчёт пенсии возможен в случае, если пенсионер продолжает трудовую деятельность. Каждый год размер его пенсии растёт с учётом заработанного в течение последних 12 месяцев. По словам Тополевой-Солдуновой, слухи о проведении проверок дополнительных доходов говорят о непонимании принципов работы пенсионной системы.

Как сообщал NEWS.ru, доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец ранее заявила, что в 2021 году российских пенсионеров проверят на наличие дополнительных доходов. По её словам, проверочные мероприятия позволят наладить и оптимизировать работу пенсионной системы.

В Госдуме опровергли эту информацию. Замглавы фракции «Единая Россия» Андрей Исаев заявил, что никаких проверок пенсионеров не планируется. По его словам, Пенсионный фонд России будет работать в штатном режиме.