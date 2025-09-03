Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 сентября 2025 в 08:14

В Минтруде рассказали, какой выбор не должны делать россиянки

Минтруд: женщины 30–39 лет не должны выбирать между работой и ребенком

Ольга Баталина Ольга Баталина Фото: Константин Карпов/Росконгрес

Необходимо принимать такие меры демографической поддержки, чтобы женщины в возрасте 30–39 лет в РФ не стояли между выбором сохранения устойчивого положения на работе и рождением ребенка, сообщила первый заместитель министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина. По ее словам, включение работодателей в поддержку вторых и третьих рождений у сотрудниц даст положительные результаты, передает ТАСС.

Когда идет вопрос о рождении третьего ребенка или о сохранении устойчивости своих позиций на работе, поверьте, этот выбор очень непростой. И нам нужно сделать все для того, чтобы такого выбора у женщины не было и не приходилось его делать, — сказала она в ходе сессии «Демографический Дальний. Управлять — значит предвидеть: демографический коридор возможностей» в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

Баталина отметила, что с 1 января 2026 года для работодателей в связи с этим ввели важное изменение: максимальный размер поддержки, который не будет облагаться налогом на доходы физических лиц и страховыми взносами, увеличится до 1 млн рублей. Эту меру необходимо ввести как можно скорее, чтобы она как можно быстрее оказала эффект на положение сотрудниц, которые планируют ребенка, добавила замминистра труда.

Ранее доктор экономических наук Наталья Проданова сообщила, что ипотека в России может стать доступнее для льготных категорий граждан, однако это вызовет рост цен на жилье. Она напомнила, что власти рассматривают возможность разрешения банкам использовать антикризисные резервы, заложенные под кредиты.

До этого глава комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова сообщила о создании «демографического спецназа» в кабмине России. Она рассказала, что в каждом профильном ведомстве сегодня определен заместитель министра, который отвечает за демографическую повестку.

дети
женщины
материнство
работа
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Житель Новосибирска напал на школьника и похитил у него 1 млн рублей
Наступление РФ на Покровск, Днепр, Славянск, Краматорск: сводка 3 сентября
Спасший 167 жизней пилот стал фигурантом дела о посадке самолета в поле
На Украине назвали последствия удара по железной дороге у Знаменки
В российском городе бочка весом около тонны упала на рабочего
Родственница Ким Чен Ына появилась на переговорах с Путиным
«Надо и придется»: Захарова сделала Западу предупреждение из-за Украины
ЦБ закрыл один российский банк
Захарова раскрыла, ждать ли китайцам безвиза с Россией
Как «Три стакана», но по-итальянски: готовим яблочный пирог сбричолата
Освобождение Камышевахи обнажило главный страх ВСУ
Раскрыт состав российской делегации на переговорах Путина и Ким Чен Ына
Наступление ВС РФ на Харьков 3 сентября: скандал с флагом, что в Купянске
В Венесуэле не поверили намерениям США уничтожать корабли с наркотиками
Депутат дал совет гимнасткам с Украины после угрозы бойкота из-за россиянки
Опубликовано видео парада с Путиным в честь 80-летия победы над Японией
Соленые помидоры с хреном и смородиновым листом
«Братский долг»: Ким Чен Ын обещал Путину прийти на помощь в нужный момент
Неразорвавшийся снаряд упал на крышу железнодорожной станции
«Мы никогда не забудем»: Путин о героизме бойцов КНДР под Курском
Дальше
Самое популярное
Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться
Общество

Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта
Общество

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы
Общество

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.