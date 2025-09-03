В Минтруде рассказали, какой выбор не должны делать россиянки Минтруд: женщины 30–39 лет не должны выбирать между работой и ребенком

Необходимо принимать такие меры демографической поддержки, чтобы женщины в возрасте 30–39 лет в РФ не стояли между выбором сохранения устойчивого положения на работе и рождением ребенка, сообщила первый заместитель министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина. По ее словам, включение работодателей в поддержку вторых и третьих рождений у сотрудниц даст положительные результаты, передает ТАСС.

Когда идет вопрос о рождении третьего ребенка или о сохранении устойчивости своих позиций на работе, поверьте, этот выбор очень непростой. И нам нужно сделать все для того, чтобы такого выбора у женщины не было и не приходилось его делать, — сказала она в ходе сессии «Демографический Дальний. Управлять — значит предвидеть: демографический коридор возможностей» в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

Баталина отметила, что с 1 января 2026 года для работодателей в связи с этим ввели важное изменение: максимальный размер поддержки, который не будет облагаться налогом на доходы физических лиц и страховыми взносами, увеличится до 1 млн рублей. Эту меру необходимо ввести как можно скорее, чтобы она как можно быстрее оказала эффект на положение сотрудниц, которые планируют ребенка, добавила замминистра труда.

