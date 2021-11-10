В Минпросвещения оценили вероятность перевода школьников на удалёнку

Минпросвещения не планирует переводить школьников на дистанционное обучение, само же введение нерабочих дней не оказало влияния на качество образовательного процесса, который успешно адаптируется к новым условиям. Об этом на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства заявил глава ведомства Сергей Кравцов, которого цитирует РИА Новости.

Министр уточнил , что нерабочие дни пришлись на традиционные осенние каникулы, поэтому ситуация не оказала влияния на качество обучения. С 8 ноября в очном формате работают более 90% школ, при этом на карантин из-за коронавируса закрыты лишь 18 учебных заведений. В 6% школ применяются дистанционные технологии, и со следующей недели эти школы планируют перейти на очный режим работы. Ещё в 4% школ дистанционное обучение продлено вслед за продлением нерабочих дней в ряде регионов. Со следующей недели они также выйдут в очный режим.

Хочу ещё раз подчеркнуть, что никаких планов по переводу школ на дистанционное обучение не существует, это вынужденная временная мера, чтобы не допустить распространения вспышек заболевания, — заявил Кравцов.

Ранее сообщалось, что родители школьников вышли к зданию мэрии в Екатеринбурге, чтобы опротестовать введение в образовательных учреждениях дистанционного обучения, усомнившись в его качестве. В ответ власти предложили ввести смешанный формат обучения.