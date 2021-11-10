В Минпросвещения оценили вероятность перевода школьников на удалёнку

Минпросвещения не планирует переводить школьников на дистанционное обучение, само же введение нерабочих дней не оказало влияния на качество образовательного процесса, который успешно адаптируется к новым условиям. Об этом на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства заявил глава ведомства Сергей Кравцов, которого цитирует РИА Новости.
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Хочу ещё раз подчеркнуть, что никаких планов по переводу школ на дистанционное обучение не существует, это вынужденная временная мера, чтобы не допустить распространения вспышек заболевания, — заявил Кравцов.
Ранее сообщалось, что родители школьников вышли к зданию мэрии в Екатеринбурге, чтобы опротестовать введение в образовательных учреждениях дистанционного обучения, усомнившись в его качестве. В ответ власти предложили ввести смешанный формат обучения.