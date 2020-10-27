В Минпросвещения началась работа над новым законом об опеке

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С 27 октября авиакомпании могут снова летать за границу из столицы Башкортостана. Об этом сообщили в Росавиации.

Согласно решению правительства Российской Федерации с 27 октября в перечень пунктов Российской Федерации, из которых возобновлено международное авиасообщение, включен пункт Уфа, — цитирует сообщение ТАСС.