В Минпросвещения началась работа над новым законом об опеке

Межведомственная рабочая группа по разработке концепции реформирования органов опеки и попечительства создана при Министерстве просвещения России. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В рамках деятельности рабочей группы проводится мониторинг структуры органов опеки и попечительства, кадрового обеспечения и других показателей, — цитирует сообщение ТАСС.
В ведомстве отметили, что также планируется проведение анализа системы подготовки специалистов органов опеки.
Как писал NEWS.ru, пресс-секретарь синодального отдела Московского патриархата по благотворительности Василий Рулинский поддержал предложение детского омбудсмена Анны Кузнецовой провести масштабную реформу системы опеки и попечительства в России.
Кузнецова на совещании с президентом Владимиром Путиным пожаловалась на системные сбои в работе органов опеки, отметив, что число жалоб выросло на 23%.