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В Минпросвещения началась работа над новым законом об опеке

20:31, 27 октября 2020
Фото: pixabay.com

Межведомственная рабочая группа по разработке концепции реформирования органов опеки и попечительства создана при Министерстве просвещения России. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В рамках деятельности рабочей группы проводится мониторинг структуры органов опеки и попечительства, кадрового обеспечения и других показателей, — цитирует сообщение ТАСС.

В ведомстве отметили, что также планируется проведение анализа системы подготовки специалистов органов опеки.

Как писал NEWS.ru, пресс-секретарь синодального отдела Московского патриархата по благотворительности Василий Рулинский поддержал предложение детского омбудсмена Анны Кузнецовой провести масштабную реформу системы опеки и попечительства в России.

Кузнецова на совещании с президентом Владимиром Путиным пожаловалась на системные сбои в работе органов опеки, отметив, что число жалоб выросло на 23%.

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