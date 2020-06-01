РПЦ поддержала идею о реформе системы опеки

https://static.news.ru/photo/e12174fc-a419-11ea-84a2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресс-секретарь синодального отдела Московского патриархата по благотворительности Василий Рулинский поддержал предложение детского омбудсмена Анны Кузнецовой провести масштабную реформу системы опеки и попечительства в России.

Кузнецова на совещании с президентом Владимиром Путиным пожаловалась на системные сбои в работе органов опеки, отметив, что число жалоб выросло на 23%.

Да, систему органов опеки нужно реформировать. Об этом мы тоже неоднократно говорили, — цитирует Рулинского РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, Кузнецова предложила ограничить продажу абортируемых лекарств, чтобы повлиять на ситуацию с абортами в стране.