Общество

РПЦ поддержала идею о реформе системы опеки

17:58, 01 июня 2020 48
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресс-секретарь синодального отдела Московского патриархата по благотворительности Василий Рулинский поддержал предложение детского омбудсмена Анны Кузнецовой провести масштабную реформу системы опеки и попечительства в России.

Кузнецова на совещании с президентом Владимиром Путиным пожаловалась на системные сбои в работе органов опеки, отметив, что число жалоб выросло на 23%.

Да, систему органов опеки нужно реформировать. Об этом мы тоже неоднократно говорили, — цитирует Рулинского РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, Кузнецова предложила ограничить продажу абортируемых лекарств, чтобы повлиять на ситуацию с абортами в стране.

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