В Минпромторге рассказали о праве продавцов отказать в обслуживании

https://static.news.ru/photo/1a911b86-9603-11ea-9ee0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Магазины вправе не обслуживать на кассе покупателя без маски. Об этом заявил статс-секретарь, заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

Магазин вправе и обязан не отпускать нарушителю (масочного режима. — NEWS.ru) товар, то есть не обслуживать его на кассе, — цитирует его ТАСС.

Он добавил, что ведомством совместно с предприятиями торговли подготовлены методические рекомендации, как комфортнее организовать работу по соблюдению населением масочного режима в торговых объектах.

Как писал NEWS.r, постоянный представитель губернатора региона в Мособлдуме Александр Горбылёв рассказал, что ношение маски обязательно в магазинах, аптеках, банках и других общественных местах. Надевать средство защиты нужно за три метра до входа, например, в подъезд.