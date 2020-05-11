Россиянам разъяснили правила масочного режима

https://static.news.ru/photo/a3965974-93a5-11ea-967c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве и Подмосковье с 12 мая начинает действовать масочный режим. При соблюдении социальной дистанции в полтора-два метра маску на улице можно не носить. Об этом рассказал постоянный представитель губернатора региона в Мособлдуме Александр Горбылев, который также ответил на самые распространённые вопросы граждан.

Он пояснил, что если безопасную дистанцию держать не удаётся, то маску придётся надеть. При этом делать это обязательно придётся в магазинах, аптеках, банках и других общественных местах. Надевать средство защиты нужно за три метра до входа, например, в подъезд. Горбылев при этом подчеркнул, что в лифте маску носить обязательно.

Постпред главы Подмосковья в эфире телеканала «360» также отметил, что на работе, если в помещении больше одного человека, средства индивидуальной защиты необходимы. Маску нужно при этом менять каждые два или три часа или когда она стала влажной. Контроль за этим возложен на работодателей, ведь проверить, носят ли сотрудники маски может и Роспотребнадзор. Что касается штрафов, то они грозят и работников организации и руководство.

Горбылев при этом подчеркнул, что применять можно и самодельные средства защиты, но вовремя их стирать. При этом чиновник призвал готовится к поездкам в общественном транспорте и взять с собой маску и перчатки. По его словам, штрафовать за отсутствие маски прямо на улице или в магазине нельзя. Решение о наложении штрафа выносится в другой день.

Горбылев отметил, что маски должны быть в наличии в государственных аптеках, а гигиенические средства защиты можно приобрести в крупных торговых сетях или в онлайн-магазинах в Интернете.

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