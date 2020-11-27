В МИД России напомнили туристам об активности COVID в популярных странах

https://static.news.ru/photo/c8d8760e-30a3-11eb-b671-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эпидемиологическая обстановка в большинстве популярных среди российских туристов стран остаётся сложной, поэтому отдыхающим необходимо соблюдать все введённые в этих регионах меры профилактики. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Вирус активно ведёт себя в отдельных странах, которые являются популярными среди российских туристов. Безусловно, местные власти принимают меры, направленные на предотвращение дальнейшего распространения инфекции. Но и визитёры должны нести ответственность за свою жизнь и здоровье, а также безоговорочно соблюдать антиковидную дисциплину, — цитирует ТАСС представителя ведомства.

Она добавила, что вирус продолжает «хозяйничать» во всём мире, но наибольшее беспокойство вызывает ситуация на европейском континенте. При этом Захарова отметила, что возобновление строгих карантинных мер стало бы серьёзным испытанием для экономики многих государств.

Как сообщал NEWS.ru, президента Владимира Путина попросили объявить следующий год годом детского туризма в России. Соответствующее предложение главе государства направил Общенациональный союз индустрии гостеприимства.