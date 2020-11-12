2021-й предлагают объявить годом детского туризма в России

https://static.news.ru/photo/91414a08-24ec-11eb-bd11-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Президента Владимира Путина попросили объявить следующий год — годом детского туризма в России. Соответствующее предложение (документ есть в распоряжении NEWS.ru) главе государства направил Общенациональный союз индустрии гостеприимства (ОСИГ).

Ещё в 2012 году в Послании Федеральному собранию глава государства обратил внимание на необходимость развития специальных познавательных туристических маршрутов для детей, которые должны быть доступны каждому ребёнку вне зависимости от места жительства или материального положения семьи.

В этом году пандемия коронавирусной инфекции существенно пошатнула туристскую индустрию в целом и детский туризм в частности. Многие дети не смогли попасть на запланированный отдых, оздоровиться, посетить объекты турпоказа и экскурсионные маршруты. В условиях пандемии это жизненно важно, — сообщил исполнительный директор, вице-президент ОСИГ Алексей Волков.

Согласно Общенациональному плану действий, одобренному на заседании Правительства Российской Федерации 23 сентября 2020 г., предусмотрено расширение государственной поддержки внутренних и въездных туроператоров, в том числе путём формирования новых привлекательных маршрутов и поддержки детского туризма. Одной из таких мер дополнительной поддержки индустрии гостеприимства могло бы стать особое внимание государства детскому туризму.

Детский туризм сегодня является платформой и фундаментом для развития внутреннего туризма, имеющего принципиальное значение для образования, воспитания гражданско-патриотической позиции у детей и их профессиональной ориентации. Вместе с тем, для улучшения сложившейся ситуации и повышения возможности посещения детьми оздоровительных учреждений представителям туриндустрии уже сейчас необходимо значительно увеличивать свой потенциал для более обширного охвата детской аудитории, широко позиционировать направление детского туризма, участвовать в реализации соответствующих государственных программ, — отметил Волков.

Подобный комплексный подход, по мнению экспертов, позволит сделать рывок в развитии детского туризма, существенно увеличив количество совершённых детских экскурсий и путешествий по родной стране, а также стимулировать желание посещать новые места и открывать для себя Россию.

Как писал NEWS.ru, инструменты государственной поддержки в сфере отдыха для детей могут включить в национальный проект по туризму, который сейчас находится в разработке. Об этом заявила советник руководителя Ростуризма Юлия Рыбакова. Однако пока он отсутствует в паспорте подготовленного нацпроекта.