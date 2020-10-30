Субсидирование детского отдыха собираются включить в нацпроект по туризму

https://static.news.ru/photo/3463c5b8-1abf-11eb-88db-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Инструменты государственной поддержки в сфере отдыха для детей могут включить в национальный проект по туризму, который сейчас находится в разработке. Об этом заявила советник руководителя Ростуризма Юлия Рыбакова.

Разрабатываем сейчас национальный проект, включили, собственно, субсидирование детских поездок, — приводит её слова «Парламентская газета».

Во время международного форума народной дипломатии «Диалог на Волге: мир и взаимопонимание в XXI веке» Рыбакова выразила надежду на то, что это предложение станет эффективным инструментом для поддержки детского отдыха.

Как отметила советник главы Ростуризма, в этом году почти все детские лагеря лишились государственной поддержки, так как не вошли в список отраслей, пострадавших от коронавируса. По словам Рыбаковой, у таких организаций в 2020 году сезона из-за пандемии практически не было и они терпят убытки.

Сейчас, как рассказала специалист, Ростуризм вместе с Минпросвещения и Минэкономразвития работают над «идеей комплексной программы по сохранению детских лагерей как продукта, чтобы удержать этот рынок».

Ранее правительство сообщило о разработке нового нацпроекта в сфере туризма, который сведёт воедино все задачи по развитию отрасли в стране. 9 сентября вице-премьер Дмитрий Чернышенко рассказал, что документ ставит амбициозные цели на ближайшие 10 лет.

В августе мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что сертификаты на детский отдых, которые не были использованы в этом году из-за ограничений, связанных с коронавирусом, можно будет перенести на 2021 год.

Московская администрация, подведя итоги заявочной кампании, выдала с января по март текущего года более 40 тыс. льготных детских путёвок и сертификатов для самостоятельной организации детского отдыха. Выдачу пришлось приостановить после того, как в апреле были введены меры самоизоляции из-за распространения коронавирусной инфекции.

Как писал NEWS.ru, новый сервис, такси с гидами, предложили создать в России. С соответствующей инициативой к главе Ростуризма Зарине Догузовой обратилось Общероссийское объединение пассажиров (ООП).