В МГУ сообщили, что 9-летняя студентка Теплякова отсутствовала с сентября

Представители Московского государственного университета заявили, что студентка факультета психологии девятилетняя Алиса Теплякова не пришла на зачёты и экзамены в конце декабря и в последний раз была замечена на учёбе 8 сентября. На факультете пытались установить контакт с девочкой или её родителями и предложить индивидуальный план обучения, однако инициатива оказалась безуспешна, информирует ТАСС.

С 8 сентября 2021 года мы не видели студентку Теплякову А. Е. в стенах Московского университета. А с 24 декабря 2021 года по настоящее время — на сдаче зачётов и экзаменов. На данный момент факультетом психологии выясняются причины отсутствия Тепляковой Алисы Евгеньевны на экзаменах и зачётах, — рассказали в пресс-службе МГУ.

На факультете также подчеркнули, что им ничего не известно о желании девочки продолжать обучение, однако в любом случае вуз готов разработать индивидуальный учебный план, как того хотели родители, если Теплякова сдаст сессию и закроет долги.

В университете также рассказали о последствиях конфликта отца Алисы Евгения с заведующим кафедрой, случившегося 21 декабря.

Одному сотруднику факультета психологии понадобилась медицинская помощь, а правоохранительными органами была дана правовая оценка произошедшего: были в очередной раз опровергнуты необоснованные, иногда излишне эмоциональные заявления Е. В. Теплякова <...> о якобы незаконном удержании Алисы Тепляковой на факультете психологии МГУ во время экзамена.

Сам Евгений объяснял, что его дочь могла отсутствовать на экзаменах, поскольку семье не известно расписание сессии и зачётов, а сама Алиса не пропустила ни единого экзамена по неуважительной причине.