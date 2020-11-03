В МГИМО перевели на удалёнку значительную часть занятий из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/6d7f0260-1dce-11eb-9c94-fa163e074e61_660.jpg Фото: mgimo.ru

Московский государственный университет международных отношений перевёл в дистанционный формат значительную часть занятий из-за увеличения числа заразившихся коронавирусом.

По словам ректора вуза Анатолия Торкунова, выступившего на панельной дискуссии «Русский мир онлайн» в рамках XIV Ассамблеи Русского мира, в прошлом году в дистанционном формате прошёл целый семестр занятий.

Нынешние условия также побуждают всё больше и больше использовать этот режим работы, — цитирует РБК ректора МГИМО.

Ранее стало известно, что 20 октября здания Московского государственного технического университета имени Баумана закрыли из-за большого числа заразившихся коронавирусом и несоблюдения санитарно-эпидемиологического режима. Как сообщили в столичном оперативном штабе по контролю за распространением коронавируса, Роспотребнадзор приостановил работу вуза из-за нарушений мер профилактики COVID-19 и роста заболеваемости среди студентов.

В университете заявили, что работают над устранением претензий по несоблюдению мер профилактики коронавируса в зданиях университета, писал NEWS.ru.