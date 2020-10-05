В метро Москвы избили кашляющую женщину без маски

На станции Московского метрополитена «Профсоюзная» в Москве один из пассажиров набросился на находящуюся рядом женщину за то, что она кашляла и была без защитной маски.
Об инциденте говорится в Telegram-канале «Плохие новости». Там сказано, что сначала мужчина грубо толкнул женщину ещё на платформе до прибытия поезда. Затем, уже в вагоне, женщина закашлялась, тут мужчина не выдержал и набросился на неё с кулаками.
Причиной стал кашель пассажирки и отсутствие маски, — сказано в посте.
Как сообщал NEWS.ru, люди не всегда спокойно реагируют на людей без масок. Так, 4 октября житель посёлка Агинское Забайкальского края избил мужчину, отказавшегося надевать маску по его требованию. Этот случай, между тем, кончился банальным грабежом: после избиения нападавший забрал телефон и семь тысяч рублей.
Департамент транспорта Москвы ранее сообщил, что с 1 октября пассажиры столичного общественного транспорта смогут приобретать медицинские маски по 5 рублей за штуку. Купить маску и перчатки можно в любой кассе метро, МЦК, МЦД.
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