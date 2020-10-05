В метро Москвы избили кашляющую женщину без маски

https://static.news.ru/photo/b9b6d2b6-06a9-11eb-b9fc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На станции Московского метрополитена «Профсоюзная» в Москве один из пассажиров набросился на находящуюся рядом женщину за то, что она кашляла и была без защитной маски.

Об инциденте говорится в Telegram-канале «Плохие новости». Там сказано, что сначала мужчина грубо толкнул женщину ещё на платформе до прибытия поезда. Затем, уже в вагоне, женщина закашлялась, тут мужчина не выдержал и набросился на неё с кулаками.

Причиной стал кашель пассажирки и отсутствие маски, — сказано в посте.

Как сообщал NEWS.ru, люди не всегда спокойно реагируют на людей без масок. Так, 4 октября житель посёлка Агинское Забайкальского края избил мужчину, отказавшегося надевать маску по его требованию. Этот случай, между тем, кончился банальным грабежом: после избиения нападавший забрал телефон и семь тысяч рублей.

Департамент транспорта Москвы ранее сообщил, что с 1 октября пассажиры столичного общественного транспорта смогут приобретать медицинские маски по 5 рублей за штуку. Купить маску и перчатки можно в любой кассе метро, МЦК, МЦД.