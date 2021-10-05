В мэрии Новосибирска раскрыли основную причину ДТП на дорогах города
Мартин Кучерас
Мартин Кучерас
12:51, 05 октября 2021
Фото: Serguei Fomine/Global Look Press
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За минувший сентябрь на дорогах Новосибирска произошло 103 ДТП, в результате которых пострадали 112 человек и ещё 12 погибли. В 48 случаях основной причиной аварии послужила дорожная разметка, сообщил замглавы департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии, начальник управления автомобильных дорог Юрий Сердюк. Об этом пишет Сиб.фм.
Сопутствующие условия выделены в 71 ДТП. Основное замечание в разметке — в 48 случаях. Неисправное освещение — в 10 случаях, — пояснил Сердюк.
При этом причиной ДТП крайне редко становились непосредственно дефекты асфальтового покрытия дороги, уточнил замглавы ведомства. Однако в некоторых случаях авария происходила из-за неверного обозначения места проведения дорожных работ.
Ранее стало известно о крупном ДТП на Московской кольцевой автомобильной дороге (МКАД). В результате столкновения пяти автомобилей было перекрыто три полосы.