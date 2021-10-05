В мэрии Новосибирска раскрыли основную причину ДТП на дорогах города

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Знакомые Александра Лазарева, который ранее признался в убийстве трёх студенток в Гае Оренбургской области, описали его как наркозависимого, агрессивного и не раскаивающегося в преступлениях. Отрицательная характеристика у него была и в колонии. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Он очень был агрессивный и вспыльчивый. Ему много раз делали замечания — он даже на сотрудников колонии кидался, — рассказал Вадим, отбывавший наказание с Лазаревым. Он добавил, что Лазарев употреблял...