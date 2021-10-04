На МКАД произошло столкновение пяти автомобилей

ДТП с пятью автомобилями на участке МКАД привело к частичной остановке движения по трём полосам. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

На внутренней стороне 53 километра МКАД перед съездом на Троекуровский проезд произошла авария с участием пяти автомобилей. На месте работают оперативные службы города, — говорится в сообщении.

Отмечается, что перекрыто движение по трём полосам, для проезда доступны две полосы.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке полицейский насмерть сбил пенсионерку. Он был на служебном автомобиле, столкновение произошло на нерегулируемом пешеходном переходе.

Для борьбы с ДТП в России разработчики камер автоматической фиксации предложили вернуть штрафы за превышение средней скорости. Помимо фактора безопасности, в ассоциации указывают на то, что эта мера делает трафик более равномерным. В частности, исключаются случаи, когда водители разгоняются на свободных от камер участках, а затем резко тормозят непосредственно перед ними.