Полицейский насмерть сбил пенсионерку во Владивостоке

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Летевший в Лондон из Исламабада Boeing 777 авиакомпании British Airways был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Ташкента из-за смерти пассажирки. По предварительным данным, причиной кончины женщины стала остановка сердца. Гражданство скончавшейся пока неизвестно. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в аэропорту Узбекистана.

Boeing 777 авиакомпании British Airways совершил вынужденную посадку в Ташкенте из-за смерти пассажирки, — заявил собеседник. На данный момент пассажиры рейса British Airways находятся в терминале Международного аэропорта Ташкент и...