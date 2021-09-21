Полицейский насмерть сбил пенсионерку во Владивостоке

Во Владивостоке сотрудник полиции, управляя служебным автомобилем, сбил 62-летюю женщину. От полученных травм она скончалась. В отношении полицейского возбудили уголовное дело, заявили в Следственном управлении СК РФ по Приморскому краю.
ДТП произошло близ улицы Спиридонова. Полицейский, проезжая нерегулируемый пешеходный переход, совершил наезд на пенсионерку. Пострадавшая была доставлена в больницу, где скончалась, отмечается в сообщении.
Руководством Владивостокского ЛУ МВД России на транспорте назначена служебная проверка, если вина сотрудника подтвердится, то он будет уволен из органов внутренних дел и понесёт наказание в соответствии с действующим законодательством, а его непосредственные руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности, — отметили в Следственном управлении.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения). Для установления всех обстоятельств произошедшего
Ранее сообщалось, что в Туве полицейский сбил пешехода и скрылся с места происшествия. Пострадавший скончался, его тело было найдено около дороги.