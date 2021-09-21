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Полицейский насмерть сбил пенсионерку во Владивостоке

08:36, 22 сентября 2021
Полицейский насмерть сбил пенсионерку во Владивостоке Фото: public89458252/vk.com
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Во Владивостоке сотрудник полиции, управляя служебным автомобилем, сбил 62-летюю женщину. От полученных травм она скончалась. В отношении полицейского возбудили уголовное дело, заявили в Следственном управлении СК РФ по Приморскому краю.

ДТП произошло близ улицы Спиридонова. Полицейский, проезжая нерегулируемый пешеходный переход, совершил наезд на пенсионерку. Пострадавшая была доставлена в больницу, где скончалась, отмечается в сообщении.

Руководством Владивостокского ЛУ МВД России на транспорте назначена служебная проверка, если вина сотрудника подтвердится, то он будет уволен из органов внутренних дел и понесёт наказание в соответствии с действующим законодательством, а его непосредственные руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности, — отметили в Следственном управлении.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения). Для установления всех обстоятельств произошедшего опрашиваются свидетели, назначены судебные экспертизы.

Ранее сообщалось, что в Туве полицейский сбил пешехода и скрылся с места происшествия. Пострадавший скончался, его тело было найдено около дороги.

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