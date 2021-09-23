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В России предлагают вернуть штрафы за превышение средней скорости

18:41, 23 сентября 2021
В России предлагают вернуть штрафы за превышение средней скорости
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Разработчики камер фиксации лоббируют возвращение практики наказания водителей по факту измерения средней скорости. Они считают это действенной мерой в борьбе с ДТП. Об этом сообщает Autonews.ru.

Производители камер автоматической фиксации из Ассоциации «ОКО» хотят узаконить возможность замерять скорость на основании показаний двух камер. Помимо фактора безопасности, в ассоциации указывают на то, что эта мера делает трафик более равномерным. В частности, исключаются случаи, когда водители разгоняются на свободных от камер участках, а затем резко тормозят непосредственно перед ними.

Этот метод контроля скорости в какой-то степени более удобен и для водителей. Если автомобилист совершил разовое небольшое превышение скорости на контролируемом участке, его можно компенсировать, сбавив скорость на остатке отрезка пути и не получить штраф, - считают в ассоциации.

В то же время, в КоАП ничего не говорится о наказании за превышение средней скорости.   

Ранее стало известно, что ГИБДД прекратила штрафовать водителей за такое нарушение. В течение почти семи лет автомобилистов наказывали в случае, когда нарушение фиксируют две камеры, находящиеся на расстоянии нескольких километров друг от друга. Такая практика вызывала массу претензий со стороны граждан, указывавших, что ПДД не содержат понятия средней скорости.  

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