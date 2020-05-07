В мэрии Москвы назвали решение Путина условием смягчения карантина

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Руководитель московского главного контрольного управления Евгений Данчиков рассказал о смягчении строгого карантинного режима в столице. По его словам, соответствующее решение должен принять президент Владимир Путин.

Он отметил, что на территории мегаполиса в полном объёме действуют все меры, отражённые в Указе мэра № 12-УМ, передаёт РИА Новости.

Необходимо дождаться решений, которые примет президент. В Москве все ограничительные меры, которые отражены в Указе мэра Москвы № 12-УМ, действуют в полном объёме, — подчеркнул он.

Как писал NEWS.ru, c 12 мая в столице возобновят работу предприятия промышленности и строительства. При несоблюдении санитарных требований их будут закрывать.