В МЭБ оценили необходимость прививать от коронавируса кошек и собак

https://static.news.ru/photo/84c96afe-980e-11eb-b096-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Специалисты Всемирной организации по охране здоровья животных (МЭБ) считают, что сейчас нет острой необходимости делать прививку от COVID-19 кошкам и собакам.

Животные не играют серьёзной роли в распространении смертоносной инфекции и находятся в группе низкого риска, сообщает РИА Новости. Агентство отмечает, что в МЭБ также рассказали о разработке вакцин от коронавируса для животных. Работы находятся «в процессе анализа».

Необходимо принимать во внимание особые обстоятельства, связанные с вакцинацией животных, а именно вакцинация более уязвимых видов животных, которые находятся под угрозой исчезновения, — отметили в организации.

Специалисты МЭБ считают, что при содержании кошек и собак, а также других домашних питомцев, к примеру, хорьков, необходимо соблюдать основные правила гигиены. При этом хозяевам при подозрении на COVID-19 лучше избегать тесного контакта с питомцами.

Ранее NEWS.ru сообщал, что советник главы Россельхознадзора Юлия Мелано рассказала, сколько будет стоить вакцинация домашних животных от коронавируса. Она напомнила, что вакцина двухкомпонентная, общая стоимость составит 588 рублей. Она добавила, что в эту стоимость не входит оказание услуг в ветеринарной клинике.