В Лондоне заявили, что Москва хочет избежать ответственности по Навальному

Великобритания отреагировала на полученный от российских властей ответ на вопросы 45 стран-участниц ОЗХО по отравлению оппозиционера Алексея Навального. В Лондоне поступившие из России документы рассматривают как попытку избежать ответственности за отравление политика, говорится в документе, размещённом на сайте ОЗХО.

Великобритания отвергает утверждения, сделанные Российской Федерацией <...>. Великобритания рассматривает эти заявления как попытку Российской Федерации уклониться от государственной ответственности за нападение с помощью химического оружия на господина Навального, — отмечается в документе.

6 октября США и их партнёры из 44 стран по линии Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) направили России список вопросов о произошедшем с Навальным. Москва должна была предоставить ответ в течение 10 дней. 7 октября постпред РФ при организации Александр Шульгин сообщил, что Москва предоставила ответ.

При этом Министерство иностранных дел России направило в ОЗХО ответные вопросы, которые требуется передать Германии, Франции, Швеции и Великобритании. Российский МИД хочет знать, кто сопровождал политика в самолёте, в котором тот летел из Омска в Германию, находясь в искусственной коме.

Навальному стало плохо 20 августа 2020 года в самолёте, выполнявшем рейс из Томска в Москву. Оппозиционера госпитализировали в Омске, где врачи ввели его в искусственную кому. В больнице заявили, что не нашли ядов в организме пострадавшего. Спустя два дня пациента перевезли в клинику в Берлине. Специалисты из ФРГ сообщили, что политик был отравлен ингибиторами холинэстеразы. Военные токсикологи определили, что в качестве яда использовалось вещество из группы «Новичок». Эту информацию также подтвердили исследователи ОЗХО.

Навальный и его соратники утверждают, что он был отравлен российскими спецслужбами. Российские власти отрицают обвинения.