В ЛДПР призвали нанести превентивные удары по Украине
Сергей Попов
Сергей Попов
12:53, 27 июля 2021
Александр ШеринФото: duma.gov.ru
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Депутат Госдумы от ЛДПР Александр Шерин предложил нанести превентивные удары по Украине, чтобы потом не пришлось «останавливать врага под Москвой». Это нужно делать на чужой территории. Его слова приводит YouTube-канал «ЛДПР-ТВ» .
Парламентарий процитировал слова президента России Владимира Путина о том, что если драка неизбежна, то нужно бить первым. Он также сравнил Украину с медведем, которую Запад «кормит» «антироссийскими диалогами», поэтому население соседней страны не воспринимает Россию как друга.
Вдобавок депутат провёл аналогию между снежным комом и нарастающими на Украине антироссийскими настроениями. Он отметил, что такой ком легче остановить у вершины, пока он не набрал скорость и массу и не способен никого раздавить.
Я не говорю, что Российскую Федерацию или российскую армию способен кто-то раздавить. Но я не хочу, чтобы врага останавливали под Москвой и клали десятки миллионов жизней, когда можно наносить превентивные удары или меры на чужой территории, — сказал политик.
Ранее Шерин заявил, что Россия не должна игнорировать сообщения о возможной подготовке ВСУ наступления на самопровозглашённые Донецкую и Луганскую народные республики. По его словам, Москва должна принять меры по их защите, поскольку там живут люди, получившие гражданство РФ.