В ЛДПР призвали нанести превентивные удары по Украине

Депутат Госдумы от ЛДПР Александр Шерин предложил нанести превентивные удары по Украине, чтобы потом не пришлось «останавливать врага под Москвой». Это нужно делать на чужой территории. Его слова приводит YouTube-канал «ЛДПР-ТВ» .

Парламентарий процитировал слова президента России Владимира Путина о том, что если драка неизбежна, то нужно бить первым. Он также сравнил Украину с медведем, которую Запад «кормит» «антироссийскими диалогами», поэтому население соседней страны не воспринимает Россию как друга.

Вдобавок депутат провёл аналогию между снежным комом и нарастающими на Украине антироссийскими настроениями. Он отметил, что такой ком легче остановить у вершины, пока он не набрал скорость и массу и не способен никого раздавить.

Я не говорю, что Российскую Федерацию или российскую армию способен кто-то раздавить. Но я не хочу, чтобы врага останавливали под Москвой и клали десятки миллионов жизней, когда можно наносить превентивные удары или меры на чужой территории, — сказал политик.

Ранее Шерин заявил, что Россия не должна игнорировать сообщения о возможной подготовке ВСУ наступления на самопровозглашённые Донецкую и Луганскую народные республики. По его словам, Москва должна принять меры по их защите, поскольку там живут люди, получившие гражданство РФ.