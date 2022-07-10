В ЛДПР предложили заменить иностранный термин «президент» на «правитель» В ЛДПР предложили заменить иностранный термин «президент» на русское слово «правитель»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Представители ЛДПР предложили заменить в России зарубежный термин «президент» на «правитель», пока название должности в стране еще не успело закрепиться окончательно, пишет РИА Новости со ссыпкой на пресс-службу думской фракции. По мнению авторов инициативы, такое словосочетание, как «глава государства», или термин «правитель» гораздо привычнее для россиян.

Название должности главы государства всегда нас смущало. Термин «президент» в значении главы исполнительной власти впервые использовался лишь в конце XVIII века в США, и много позже расползся по всему миру. В нашей стране это по историческим меркам вообще новое слово, и пока оно не укоренилось окончательно, можно его спокойно заменить, — отметили в ЛДПР.

Там считают, что россиянам будут гораздо ближе и понятнее такие термины, как «правитель» или «глава государства». Кроме того, в партии отметили, что тот президент, который был назначен в России в 1991 году, и действующий российский президент — это два разных по статусу лица. Дело в том, что Бориса Ельцина выбирали по Конституции РСФСР, а Владимира Путина уже по Конституции РФ.

Ранее нецелесообразность использования в русском языке заимствованных слов отметили и в Совете Федерации. Председатель Совфеда Валентина Матвиенко сказала, что использовать зарубежные термины в России просто необоснованно. Она дала поручение комитету по науке, образованию и культуре изучить этот вопрос. По ее мнению, в стране нужны законодательные меры по сохранению родного языка.