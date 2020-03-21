https://static.news.ru/photo/5a2f0cdc-6c71-11ea-b0d9-fa163e074e61_660.jpg Команда «Такая история» Фото: instagram.com/team_of_history

Команда Орловского государственного университета «Такая история» показала пародию на телеведущего Владимира Соловьёва.

Команда показала номер, в котором рассказывалось о людях, которые «вляпались в историю». Среди них была Грета Тунберг, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин и певица Ольга Бузова. Отмечается, что Соловьёва представили как человека, который имеет недвижимость за границей.

Выход переодетого в Соловьёва участника «Такой истории» сопроводили фрагментом из песни группы «Анимация» «Я люблю свою родину! Вроде бы», после чего зал разразился смехом и аплодисментами, сообщает Lenta.ru .

Соловьёв является владельцем двух вилл на итальянском озере Комо. Стоимость одной из них, по данным Фонда борьбы с коррупцией, оценивается более чем в миллион евро. Сам телеведущий объяснял, что приобрел недвижимость в Италии, потому что она стоила дешевле, чем в подмосковной Рублёвке.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Соловьёв объяснил свой крик во время эфиров на радио. По его мнению, делать это приходится для того, чтобы «поддёргивать людей». Он добавил, что в эти моменты он не переполнен негативом, а, напротив, совершенно спокоен. Просто радио — это «особый жанр».