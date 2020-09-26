В Курске угрожавшую сыну расправой мать отправили под домашний арест

https://static.news.ru/photo/b28282d6-01a1-11eb-85c7-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Жительницу Курска, которая ударила садившегося в такси 11-летнего ребёнка и пообещала расправиться с ним из-за того, что сын забыл документы, суд отправил под домашний арест. Об этом сообщило региональное СУСК РФ.

28 сентября Ленинским районным судом обвиняемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершённого преступления, — цитирует сообщение СУСК РФ РИА Новости.

Следователи считают, что с 2016 года 32-летняя подозреваемая систематически избивала своего 11-летнего сына по незначительным поводам, в том числе и 22 сентября 2020 года примерно в 10:00 в салоне такси. Принципиальная оценка также будет дана действиям должностных лиц органов профилактики и опеки, а также учебного заведения.

Эмоциональный разговор 32-летней матери со своим ребёнком попал на запись видеорегистратора, и после этого видео разошлось по соцсетям. На кадрах она ругалась матом и высказала ребёнку множество претензий. После этого женщина хлопнула его бумагами, назвала нытиком и стала угрожать, что «забьёт его прямо в такси».

Причиной такого эмоционального поведения стало то, что малыш просто забыл документы. После этого мать заявила, что с нетерпением ждёт, когда он вырастет и съедет от неё. Как только запись появилась в Интернете, в УМВД России по Курской области начало проверку. В отношении фигурантки открыто и расследуется уголовное дело по статье «Истязание несовершеннолетнего».

Как писал NEWS.ru, в Уфе 80-летнюю пациентку оставили лежать на полу больницы. Следственные органы Башкирии предполагают, что медицинская помощь ей в это время не оказывалась.