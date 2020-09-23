Полиция Курска разыскивает пассажирку такси, избившую ребёнка

https://static.news.ru/photo/445303fa-fda8-11ea-81f7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Курске правоохранители устанавливают личность женщины, которая унижала и била ребёнка в такси.

Инцидент с агрессивной женщиной попал на видео. На кадрах видно, как мать ругается матом по телефону, а также оскорбляет и бьёт своего сына, не стесняясь водителя.

Нытика-ублюдка родила. Когда ты вырастешь и съедешь от меня, я тебя терпеть не могу, — заявила она сыну.

После того как видео попало в Сеть, инцидентом заинтересовалась полиция. В настоящее время уже установлен автор ролика. Полицейские просят его оказать содействие в установлении личности женщины.

Как отметили в полиции, речь идёт даже не об оскорблении и нецензурной брани, а о насилии по отношении к ребёнку, поскольку на видео мать ударила его, сообщает РИА «Курск».

На происшествие отреагировала также детский омбудсмен Наталья Листопадова. Она отметила, что судя по видео, машина проезжает по Северо-Западному району Курска рядом со школой № 55. Это происходило 22 сентября в 10:00 утра.

Если к ребёнку применяют насилие, безучастным оставаться нельзя, — сказала Листопадова.

Ранее NEWS.ru сообщал, что полицейские оперативно разыскали мать младенца, оставленного в ночь на 16 сентября на лавочке в подмосковных Люберцах. Мотивы, побудившие 32-летнюю женщину совершить этот поступок, выясняются. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством РФ. Сообщение об обнаружении на лавочке возле одного из домов на улице Посёлок Калинина в Люберцах девочки в возрасте около одного месяца поступило в полицию в 05:20.