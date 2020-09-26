В Уфе 80-летнюю пациенту оставили лежать на полу больницы

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В уфимской больнице 80-летняя пациентка три часа пролежала на полу. Следственные органы Башкирии предполагают, что медицинская помощь ей в это время не оказывалась.

Об этом сообщили в башкирском СК. По его данным, в Сети появилась видеозапись, снятая одной из пациенток в палате городской больницы №18 города Уфы. На кадрах видно, как пенсионерка лежит на полу, никто из медперсонала к ней не подходит.

После этого Минздрав Башкирии опубликовал видео, в котором главврач больницы Жулдыбай Иржанов рассказал, что в связи с поведенческими расстройствами у женщины медикам пришлось зафиксировать её руки, однако та смогла самостоятельно развязать завязки. После этого она перекатилась на бок и упала с кровати.

Через короткое время подошли лечащий врач, сотрудники отделения и подняли пациентку на кровать, — сообщил главврач.

По данным следственных органов, был проведён мониторинг соцсетей. В его ходе было установлено, что 80-летняя пациентка лежала на полу в течение трёх часов, и за это время никто их медперсонала к ней не подошёл. В связи с этим СУ СК РФ по Башкирии проводит доследственную проверку: следователи опросят пациентов, руководство и работников больницы, изучат должностные инструкции, а также установят все причины и условия произошедшего, передаёт РИА Новости.

В ходе проверки действиям (бездействию) руководства и работников больницы будет дана правовая оценка, — говорится в сообщении.

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