В Крыму заявили об отсутствии преград для подачи воды с Украины

Заместитель командующего Черноморским флотом Михаил Ясников заявил, что для подачи воды в Крым с Украины по Северо-Крымскому каналу больше нет преград. Он отметил, что военные завершают деблокирование подачи воды, сообщает РИА Новости.

Сейчас ничего не мешает для подачи воды в Крым, — подчеркнул Ясников.

Офицер добавил, что часть канала, которая находится в Херсонской области, уже очистили от растительности и леса. Также силами солдат ликвидированы дамбы, которые были устроены искусственно. Восстановлены подорванные шлюзовые сооружения, уточнил замком Черноморским флотом.

Ранее стало известно, что 26 февраля глава Республики Крым Сергей Аксёнов сообщил: что российскими военными была уничтожена дамба, которая перекрывала Северо-Крымский канал. По его словам, принимающиеся меры по возвращению воды на полуостров продолжаются.