Заявления украинских политиков о том, чтобы привлечь Турцию к «деоккупации» Крыма, являются клоунадой, заявил глава крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров.
Ранее депутат Рады и лидер организации «Меджлис крымско-татарского народа» (запрещена в РФ) Мустафа Джемилев заявил, что представители меджлиса обсуждали с турецким лидером Реджепом Эрдоганом создание платформы для возвращения Крыма Украине.
После приезда президента Турции в Украину один за одним сыплются различные комментарии. Зная Джемилева лично, уверен, что ни о чем подобном они не говорили, — сказал Умеров.
Как ранее писал NEWS.ru, планы представителей организации «Меджлис крымско-татарского народа» по походу на Крым осудили на полуострове.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен