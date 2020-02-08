Фото: Serhii Hudak/Keystone Press Agency/Global Look Press

Рустам Мухатов, которого обвиняют в том, что он издевался над солдатом Рамилем Шамсутдиновым и другими сослуживцами, просит рассмотреть дело без предполагаемой пострадавшей стороны. Об этом сообщил адвокат потерпевшей стороны Руслан Нагиев.

Мухатов просит рассмотреть дело в особом порядке. Этот порядок исключает исследование некоторых доказательств, в частности — опрос свидетелей. Вместе с моим подзащитным мы пришли к выводу, что возражаем против этого...