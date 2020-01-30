https://static.news.ru/photo/69eb6316-42f3-11ea-bf90-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anton_Astrey/ twitter.com/Global Look Press

Планы представителей организации «Меджлис крымско-татарского народа» (экстремистская организация, запрещённая в РФ) по походу на Крым осудили на полуострове. Глава крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров заявил, что руководители запрещённой организации готовы жертвовать людьми, лишь бы исполнить приказ «своих заокеанских хозяев».

Так он отреагировал на предложение по отправке на провокационное мероприятие тех, «кто уже пожил», сообщает РИА Новости.

Лидеры запрещённой организации удивляют своим цинизмом и ненавистью к крымско-татарскому народу. Очередное заявление Джемилева бросает в дрожь. <...> На такие меры в своё время не шли даже фашисты по отношению к своим согражданам, — отметил глава автономии.

Ранее NEWS.ru сообщал, что член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков прокомментировал слова первого президента Украины Леонида Кравчука о возвращении Крыма и Донбасса. Он полагает, что таких планов просто нет, а вместо них — невнятные рассуждения, отражающие отсутствие политики. По мнению Пушкова, сказанные Кравчуком слова не являются «планом действий».