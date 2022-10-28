В Крыму погибла руководитель подразделения «Россия сегодня» В Крыму погибла руководитель симферопольского подразделения «Россия сегодня» Бабаева

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В Крыму погибла руководитель симферопольского подразделения МИА «Россия сегодня» Светлана Бабаева. Трагедия произошла в результате несчастного случая на одном из учебно-тренировочных полигонов, где она занималась военно-спортивной стрельбой.

Света, неугомонная Света — профессионал высшей пробы с яркой журналистской биографией. Теплейший человек, остро болевший за Россию. Рвалась «за ленточку», желая поддержать наших героев. Шальная пуля... Светы, ее энергии и задора нам всем будет очень не хватать... — приводит пресс-служба медиахолдинга слова гендиректора Дмитрия Киселева.

Журналистка в 2013-2016 годах занимала пост главного редактора интернет-портала «Газета.ру». С декабря 2016 года стала советником МИА «Россия сегодня», а с августа 2019 года — руководителем регионального подразделения МИА «Россия сегодня» в Симферополе.

15 октября корреспондент «Известий» Денис Кулага пострадал при обстреле в ДНР. Грузовик со съемочной группой попал под обстрел в Бахмутском районе республики, в результате журналист получил контузию.

23 октября, военкор Семен Пегов получил ранение под Донецком. Он был госпитализирован в республиканский травматологический центр Донецка с ранением в ногу. Отмечалось, что Пегов подорвался на мине «Лепесток».