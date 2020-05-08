В Крыму назвали планы Зеленского об установке колокола «шутовскими»

https://static.news.ru/photo/be13cb08-9290-11ea-b00e-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: Офіс Президента України/facebook.com

Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому оставить «шутовские планы» по возвращению полуострова и установке памятников на территории другого государства.

При этом он отметил, что украинского лидера остался шанс «стать настоящим президентом.

Честность, адекватность и правдивость — вот на чём надо строить служение своему народу, — подчеркнул Чегринец.

По его словам, если Зеленский решит посетить Крым с официальным визитом, то ему необходимо взять с собой экс-главу Украины Петра Порошенко и его команду, разжёгших гражданскую войну в своей стране.

Здесь их деятельности будет дана честная оценка, и они получат заслуженную пожизненную награду в местах не столь отдалённых, — заявил он.

Чегринец добавил, что украинский лидер, в свою очередь, получит возможность напрямую пообщаться с жителями полуострова и узнать честную оценку своих действий.

Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма также отметил, что колокол «можно переплавить и использовать для нужд народного хозяйства», передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, ранее глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина заявила, что планы Зеленского установить в Симферополе памятник в виде колокола — это дикость.