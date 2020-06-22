В Крыму начался заочный суд над главой меджлиса Чубаровым

https://static.news.ru/photo/a394d432-b47a-11ea-85ac-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

В Симферополе проходит заседание крымского Верховного суда по делу руководителя запрещённого в России меджлиса крымских татар Рефата Чубарова. Об этом сообщила пресс-секретарь инстанции Марьяна Павловская.

Она пояснила, что Чубарову заочно предъявлены обвинения в организации массовых беспорядков на полуострове, которые прошли в феврале 2014 года.

Начато рассмотрение по существу уголовного дела в отношении Чубарова в Верховном суде Республики Крым, — цитирует Павловскую РИА Новости.

Как установило следствие, 25 февраля 2014 года Чубаров дал задание своему заместителю Ахтему Чийгозу организовать массовые беспорядки у здания крымского Верховного совета.

Поддерживающие меджлис участники акции 26 февраля предприняли попытки оттеснить от здания правительства митингующих граждан, членов и сторонников политической партии «Русское единство».

Из-за этих беспорядков сорвалось внеочередное заседание депутатской сессии Верховного совета. При этом пострадали не менее 80 крымчан. Жертвами митинга стали двое жителей полуострова.

Как писал NEWS.ru, ранее прокуратура Республики Крым направила уголовное дело бывшего лидера запрещённого в РФ меджлиса крымско-татарского народа Мустафы Джемилева в суд.