В Кремле назвали условия отмены QR-кодов

Полная отмена QR-кодов и ограничительных мер возможна только после окончания пандемии. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, коронавирус по-прежнему остаётся серьёзной угрозой и скачки заболеваемости повторяются, передаёт РИА Новости.

Что же касается уровня коллективного иммунитета, то он не будет постоянным, в том числе из-за ревакцинации, считает Песков.

Этот порог должен постоянно поддерживаться на максимально возможной планке, — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее полпред президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев заявил , что система входа в общественные места по QR-кодам введена надолго. Он добавил, что чем быстрее и организованнее россияне, и в первую очередь бизнес-сообщество, смогут подстроиться под новую реальность, тем эффективнее получится пройти этот период.