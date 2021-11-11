В Кремле назвали условия отмены QR-кодов

Полная отмена QR-кодов и ограничительных мер возможна только после окончания пандемии. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, коронавирус по-прежнему остаётся серьёзной угрозой и скачки заболеваемости повторяются, передаёт РИА Новости.
Что же касается уровня коллективного иммунитета, то он не будет постоянным, в том числе из-за ревакцинации, считает Песков.
Этот порог должен постоянно поддерживаться на максимально возможной планке, — подчеркнул представитель Кремля.
Ранее полпред президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев заявил, что система входа в общественные места по QR-кодам введена надолго. Он добавил, что чем быстрее и организованнее россияне, и в первую очередь бизнес-сообщество, смогут подстроиться под новую реальность, тем эффективнее получится пройти этот период.
В свою очередь глава Минздрава Михаил Мурашко отметил высокую эффективность использования QR-кодов в пандемию.