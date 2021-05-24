В Кремле оценили инцидент с посадкой борта Ryanair в Минске

https://static.news.ru/photo/971c6c2a-bc75-11eb-9ada-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков высказался по поводу ситуации с вынужденной посадкой борта ирландской авиакомпании Ryanair в Минске. Представитель Кремля отказался комментировать этот инцидент, пишет Telegram-канал «Подъём».

Существуют определённые международные авиационные правила, и именно международные авиационные власти здесь должны давать оценку с точки зрения соответствия или несоответствия этим международным нормам, — сказал Песков.

Он отметил, что в связи с этой ситуацией появляется огромное количество противоречивых заявлений — кто-то призывает вводить санкции, а кто-то утверждает, что никакого нарушения международного права не было. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что в Кремле не хотели бы «участвовать в этой гонке».

В воскресенье, 23 мая, в Минске экстренно приземлился якобы заминированный пассажирский самолёт Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. Позднее стало известно, что на борту находился основатель Telegram-канала NEXTA, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич. Его задержали в аэропорту Минска. К вечеру самолёт всё же добрался до Вильнюса. На борту не оказалось двоих белорусов и четверых россиян.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал ситуацию с вынужденной посадкой борта Ryanair. По его словам, ряд стран, используя инцидент, пытается вмешиваться во внутренние дела Белоруссии.