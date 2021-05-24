«Счастье белорусов»: в Госдуме высказались об инциденте с бортом Ryanair

https://static.news.ru/photo/2b7a0742-bc6c-11eb-91a0-96000091f725_660.jpg Фото: Boris Roessler/dpa/Global Look Press

Первый зампред комитета по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал инцидент с вынужденной посадкой в Минске борта Ryanair. В разговоре с Telegram-каналом «Подъём», он назвал политический курс президента Белоруссии Александра Лукашенко «счастьем белорусского народа».

По словам Новикова, ряд стран, используя инцидент, пытается вмешиваться во внутренние дела Белоруссии. При этом не совсем понятно, каким образом сам борт зарубежной компании входит в эти внутренние дела.

И, как не раз бывало, ударным отрядом этой коалиции выступают правительства стран, которые в силу своей экономической немощи не способны проводить самостоятельную политику, и вынуждены демонстрировать верность хозяевам в Вашингтоне, — сказал первый зампред комитета.

Он отметил, что в белорусском правительстве таких «выкриков» не боятся. В противном же случае государства было бы «подорвано».

А счастье белорусского народа в том, что курс, который проводит Лукашенко, в конечном итоге отвечает интересам широких масс, — уточнил Новиков.

Комментируя отказ зарубежных авиакомпаний летать в воздушном пространстве Белоруссии, он заявил, что их место должны занять «Белавиа» и «Аэрофлот».

Свято место пусто не бывает, — заключил Новиков.

23 мая в Минске экстренно приземлился якобы заминированный пассажирский самолёт авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. Позднее стало известно, что на борту находился основатель Telegram-канала NEXTA, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич. Его задержали в аэропорту белорусской столицы. К вечеру самолёт всё же добрался до Вильнюса. На борту не оказалось двоих белорусов и четверых россиян.

Ранее глава ирландской авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири рассказал, что на экстренно севшем в минском аэропорту самолёте, который якобы был заминирован, летели сотрудники белорусского КГБ.