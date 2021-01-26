Песков прокомментировал инциденты с журналистами на акциях протеста

https://static.news.ru/photo/411b5b3c-5fc4-11eb-8ab0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Каждый инцидент с задержаниями журналистов, освещавших несогласованные протестные акции 23 января, надо рассматривать отдельно. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, на фоне агрессивных действий отдельных участников событий идентифицировать прессу бывает сложно.

Вы видели, что агрессивные молодчики действовали нахально, агрессивно, и, конечно, в этой ситуации методично отличать журналистов от нежурналистов, наверное, очень тяжело, — цитирует Пескова РИА Новости.

23 января в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли несанкционированные акции в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального, который вернулся в Россию после лечения в Германии.

По всей стране были задержаны несколько тысяч человек. При этом силовики массово отводили в автозаки и представителей СМИ. Как позже заявили в Союзе журналистов, репортёров задерживали, несмотря на то что на них были жёлтые спецжилеты и нарукавники с надписью «Пресса», а также удостоверения и редакционные задания.

Лидером по таким задержаниям стал Санкт-Петербург, там в отделения полиции попали 16 сотрудников СМИ. В Союзе журналистов связали это со стремлением силовиков устранить прессу из эпицентра событий. Многих через несколько часов отпустили без составления протоколов.

Одним из самых показательных оказалось задержание корреспондента телеканала «Дождь» Эдуарда Бурмистрова. Он не только показал его в прямом эфире, но и продолжал рассказывать о ситуации из автобуса, куда поместили всех задержанных. По пути в отделение журналист даже брал у них интервью, что видели и сопровождавшие задержанных силовики.

Несколькими днями ранее, как писал NEWS.ru, журналист также в прямом эфире был задержан в аэропорту Внуково, откуда вёл репортаж о прибытии в Россию оппозиционера Навального.