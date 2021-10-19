В Кремле прокомментировали идею премировать за вакцинацию от COVID-19

Выплачивать вознаграждение каждому россиянину, кто сделал прививку от COVID-19, вряд ли возможно. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя соответствующие предложения по премированию, передаёт ТАСС.

Здесь, конечно, решать специалистам. Вы знаете, что практикуется в некоторых регионах различная лотерея, розыгрыши призов. Безусловно, все методы хороши для того, чтобы увеличить количество вакцинированных, но вряд ли здесь возможна какая-то «поголовная оплата», — цитирует его агентство.

Песков добавил, что российские власти блeстяще справились с тем, что они были обязаны сделать на фоне пандемии, а именно — с обеспечением условий для повсеместной вакцинации от COVID-19. Однако в этой ситуации необходимо и более сeрьёзное отношение к прививкам со стороны граждан.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что власти города намерены вернуться к практике проведения лотерей для людей, поставивших себе прививку. По его словам, ситуация с распространением коронавируса в Москве вызывает тревогу, число новых случаев растёт.