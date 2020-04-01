https://static.news.ru/photo/878128dc-7405-11ea-b37b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Denis Protsenko/facebook.com/Global Look Press

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказал надежду, что главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко в ближайшее время вылечится от коронавируса и вернётся в строй.

Вместе давайте всё-таки пожелаем доктору скорейшего выздоровления, — заявил Песков.

По его словам, врачу адресуются «наши общие аплодисменты».

Песков не смог подтвердить, проходил ли Денис Проценко тест на коронавирус перед встречей с президентом Владимиром Путиным.

Мы не можем знать, — заявил Песков, сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что Проценко не знал, что в Коммунарку едет президент.

Глава государства встретился с главврачом больницы 24 марта. 31 марта медик заявил, что его анализ на коронавирус дал положительный результат. Проценко подчеркнул, что неплохо себя чувствует, изолировался в своём кабинете и дистанционно продолжает работу.

NEWS.ru писал, что всех участников встреч с Владимиром Путиным предварительно проверяют на коронавирус. Об этом заявил Дмитрий Песков. Он также рассказал, что глава государства соблюдает меры предосторожности: временно не пожимает руки и держит дистанцию.