В Кремле переадресовали вопрос об убийстве сирийца в СК

https://static.news.ru/photo/21004316-857c-11eb-8bd0-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что в Кремле видели сообщения в СМИ с просьбами возбудить уголовное дело в отношении ЧВК Вагнера после убийства в Сирии местного жителя. Тем не менее он отметил, что это вопрос для СК РФ.

Мы видели сообщения СМИ. Но нам не известно об этом заявлении, тем более якобы оно было подано какое-то продолжительное время назад, — сказал Песков.

Он отметил, что «это вопрос для Следственного комитета, а не для администрации президента». Сотрудники правоохранительных органов должны заняться этим делом, передаёт ТАСС.

Ранее представитель правительства ЦАР Анж Максим Казаги заявил , что Россия перебросила в Центральноафриканскую Республику (ЦАР) несколько сотен военнослужащих вместе с тяжёлым вооружением. Он отметил, что это произошло на фоне тяжёлых боёв между правительственными силами и повстанцами в этой африканской стране. При этом точное число специалистов, дата их прибытия и местонахождение Казаги не уточнил.

Как писал NEWS.ru, Москва и Минск не друзья, а, скорее, братья. Так считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Таким образом представитель Кремля прокомментировал заявление белорусского лидера Александра Лукашенко о том, что у республики нет друзей во всём мире и ответил на вопрос, как такую риторику расценили в Москве.