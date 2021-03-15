В Кремле переадресовали вопрос об убийстве сирийца в СК

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что в Кремле видели сообщения в СМИ с просьбами возбудить уголовное дело в отношении ЧВК Вагнера после убийства в Сирии местного жителя. Тем не менее он отметил, что это вопрос для СК РФ.
Мы видели сообщения СМИ. Но нам не известно об этом заявлении, тем более якобы оно было подано какое-то продолжительное время назад, — сказал Песков.
Он отметил, что «это вопрос для Следственного комитета, а не для администрации президента». Сотрудники правоохранительных органов должны заняться этим делом,
Ранее представитель правительства ЦАР Анж Максим Казаги
Как писал NEWS.ru, Москва и Минск не друзья, а, скорее, братья. Так считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Таким образом представитель Кремля прокомментировал заявление белорусского лидера Александра Лукашенко о том, что у республики нет друзей во всём мире и ответил на вопрос, как такую риторику расценили в Москве.