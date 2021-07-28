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В Кремле ответили на вопрос о появлении в России иностранных вакцин

14:34, 28 июля 2021
В Кремле ответили на вопрос о появлении в России иностранных вакцин Фото: Jochen Eckel via imago-images.de/Global Look Press
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о том, когда в Россию начнут поставлять иностранные вакцины от коронавируса. Он заявил, что в Кремле нет таких данных, передаёт ТАСС.

Сотрудники СМИ спросили, может ли в Россию попасть вакцина AstraZeneca и другие иностранные препараты.

AstraZeneca пока в Россию не попадала, и у меня данных на этот счёт никаких нет, — подчеркнул он.

Представитель Кремля порекомендовал обратиться с этим вопросом в правительственный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Ранее Песков отметил, что в России не используются иностранные вакцины от коронавирусной инфекции, потому что в стране хватает своих. Он добавил, что вопрос взаимного признания вакцин РФ и Евросоюза стоит на повестке дня. В Кремле выразили надежду, что сторонам удастся достичь взаимоприемлемого результата.

В свою очередь член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный заявил, что зарубежные вакцины могут быть зарегистрированы в России уже в ближайшие два-три месяца. Министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что Россия готова к переговорам с Европой по этому вопросу.

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