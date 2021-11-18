В Кремле отменили новогоднюю ёлку из-за пандемии COVID-19

Традиционную новогоднюю ёлку для детей, ежегодно проходящую в Государственном Кремлёвском дворце, отменили из-за сложной эпидемиологической ситуации. Новогодняя сказка будет записана и показана по телевидению, сообщила пресс-секретарь управления делами президента РФ Елена Крылова, передаёт РИА Новости. При этом главное новогоднее дерево всё же установят на Соборной площади Кремля.

К сожалению, в связи со сложной эпидемиологической обстановкой и в целях недопущения распространения COVID-19, особенно среди детей, принято решение о том, что традиционное детское новогоднее представление в Государственном Кремлёвском дворце в новогодние праздники 2022 года проводиться не будет, — сказала Крылова.

Она добавила, что телевизионная версия традиционной новогодней сказки будет записана при отсутствии зрителей в зале. Её покажут на телеканале «Карусель» в канун Нового года. Как заявил глава Московской федерации профсоюзов Михаил Антонцев, сценарий спектакля «Волшебная сказка стеклодува» уже утверждён, подобраны артисты и записано музыкальное сопровождение.

Отмечается, что, несмотря на отмену представления, на Соборной площади Кремля всё же будет установлена главная новогодняя ель. Её привезут к середине декабря. Это 90-летнее дерево высотой порядка 28 метров.

В конце октября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что несовершеннолетние москвичи стали болеть COVID-19 в два-три раза чаще. Он связал это с распространением новых штаммов коронавирусной инфекции.

Ранее врач-инфекционист Илия Акинфиев назвал причины, по котором может быть отменено празднование Нового года. По его словам, это количество госпитализированных больных с коронавирусом в стране, уровень вакцинации и смертности. По мнению врача, само количество случаев заражения не повлияет на эпидемиологические мероприятия.