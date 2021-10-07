В Кремле отказались оценивать работу следствия по делу Политковской

Кремль не будет комментировать работу следствия по делу об убийстве журналистки Анны Политковской. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, на раскрытие подобных преступлений могут уйти многие годы.

Мы не комментируем и не хотим комментировать работу следствия. Всем хорошо известно, что многие преступления, особенно заказные преступления, очень сложны. И зачастую на раскрытие этих преступлений уходят многие и многие годы, — сказал Песков.

Он также добавил, что, конечно, всем хотелось бы, чтобы виновники этого преступления, заказчики и исполнители, были установлены и понесли наказание.

Анну Политковскую застрелили в подъезде собственного дома 7 октября 2006 года. Обвиняемыми стали пять человек.

В 2014 году за организацию убийства журналистки к пожизненному сроку приговорили чеченского криминального авторитета Лом-Али Гайтукаева. Столько же получил Рустам Махмудов, который стрелял в Политковскую. Братьев Ибрагима и Джабраила Махмудовых приговорили к 12 и 13,5 года лишения свободы как соучастников преступления.

По делу об убийстве Анны Политковской 20 лет получил экс-сотрудник РУБОПа Сергей Хаджикурбанов.

Дело о поиске заказчика убийства журналистки было выделено в отдельное производство. Однако 7 октября истёк срок давности по делу, но заказчики убийства так и не были установлены.

Как сообщила ещё два года назад представитель семьи Политковской Анна Ставицкая, расследование «спит», материалы переходят от одного сотрудника СК к другому, а они, в свою очередь, только продлевают сроки следствия.