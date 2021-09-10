В Кремле оценили предвыборную кампанию в Госдуму

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать предположения о снижении активности избирательной кампании в Госдуму и пониженном интересе граждан к ней. На соответствующий вопрос он ответил, что процесс идёт в соответствии с законодательством.

Избирательная кампания идёт по всем законам, точнее, уже завершается, — сказал он.

Представитель Кремля также не стал давать прогнозы о явке на выборах в парламент по сравнению с 2016 годом. По его словам, в этих вопросах следует ориентироваться на специалистов по избирательным кампаниям.

Явку мы увидим с вами буквально через несколько дней, скоро начинается голосование, — добавил он.

Также Песков отметил, что президент Владимир Путин обязательно примет участие в голосовании. Однако место и время в Кремле назвать пока не готовы.

Мы сообщим своевременно, у нас еще есть несколько дней, сообщим о принятом президентом решении, — заключил он.

В свою очередь глава Центризбиркома Элла Памфилова предположила, что явка на выборах в Госдуму сравнится с уровнем 2016 года. Памфилова сослалась на прогноз ВЦИОМа, который точно предсказал явку тогда и сейчас называет долю в 48–51%.

В августе «Левада-Центр» (признан властями РФ иноагентом) отмечал, что только 2% жителей страны запомнили кампанию перед выборами в Госдуму. При этом государственный ВЦИОМ сообщил, что более половины граждан России намерены отдать свой голос на выборах в Государственную думу.