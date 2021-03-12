В Кремле объяснили отсутствие до сих пор у Путина прививки от коронавируса

https://static.news.ru/photo/97142a64-8323-11eb-a879-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков рассказал, что не может ответить, когда президент России пройдёт вакцинацию от коронавируса. По словам Пескова, Владимир Путин сам расскажет, когда решит сделать себе прививку.

Я не могу ответить на этот вопрос. Президент обещал сам сообщить, когда он привьётся, — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов.

Журналисты предположили, что, возможно, лидер страны уже сделал вакцинацию или в ближайшее время сделает, поскольку готовящийся сценарий его послания предполагает проведение мероприятия в очном режиме, пишет РИА Новости.

В феврале пресс-секретарь также отказался говорить о графике вакцинации российского лидера, отметив, что у президента «отменное здоровье». Также об отсутствии у Путина прививки от COVID-19 Пескова спрашивали и в декабре 2020 года. Тогда он сообщил, что отсутствие сейчас у президента России прививки от коронавирусной инфекции никоим образом не отражается на доверии к отечественной вакцине.

При этом сам Владимир Путина на своей большой пресс-конференции заявил, что поставит вакцину от коронавируса, как только это станет возможным. Он отмечал, что пока специалисты говорят, что те вакцины, которые поступают в гражданский оборот, в настоящее время предусмотрены для граждан определённого возраста.

В настоящее время российская вакцина от коронавируса «Спутник V» получила одобрение в 50 странах мира. 11 марта она была зарегистрирована в Республике Намибия. Препарат занимает второе место по количеству одобрений государственными регуляторами. Общая численность населения в странах, где разрешено его применение, превышает 1,3 млрд человек, сообщал NEWS.ru.

Ранее представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отмечает по всему миру кризис доверия к вакцинации от коронавируса. Если она провалится, то это катастрофически повлияет на все другие программы иммунизации, считает она.