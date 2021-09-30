В Кремле не стали комментировать венчание потомка династии Романовых

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать предстоящее венчание потомка династии Романовых Георгия Михайловича с Ребеккой Беттарини в Исаакиевском соборе Санкт-Петербурга. По его словам, в городах России ежедневно проходит много свадеб и Кремль не считает факт венчания потомка Романовых относящимся к нему вопросом, передаёт ТАСС.

В Москве и в Санкт-Петербурге, и в других городах России ежедневно проходит много свадеб. Мы всегда желаем счастья молодожёнам, — цитирует его агентство.

Отмечается, что венчание Георгия Романова с невестой запланировано в Исаакиевском соборе Санкт-Петербурга на 1 октября. Ради этого Беттарини приняла православие с наречением ей имени Виктория Романовна.

Георгий Михайлович Романов является сыном и наследником главы Роcсийского Императорского дома великой княгини Марии Владимировны — единственного ребёнка от брака Владимира Кирилловича Романова, главы Роcсийского императорского дома в изгнании (сын российского великого князя Кирилла Влaдимировича, провозгласившего себя в 1924 году имперaтором в изгнании) и княжны Леониды Георгиевны Багратион-Мухрaнской.

Ранее глава Российского императорского дома Романовых великая княгиня Мария и её сын князь Георгий пообещали поспособствовать признанию на Западе принадлежности Крыма России. Во время очередного визита на полуостров Романовы опробовали новый мост.