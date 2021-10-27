В Кремле назвали прерогативой глав регионов введение QR-кодов на транспорте

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал введение системы QR-кодов в аэропортах и на железнодорожных вокзалах прерогативой глав регионов. Так он ответил на вопрос об отношении Кремля к соответствующим планам властей ряда субъектов России, передаёт ТАСС.

Это прерогатива глав регионов, которые реализуют свои особые полномочия, — сказал Песков.

Он подчеркнул, что это относится к возможному внедрению системы QR-кодов, подтверждающих вакцинацию или перенесённое не ранее полугода назад заболевание COVID-19, в аэропортах и на вокзалах железнодорожного сообщения.

Ранее в Госдуме осудили введение системы QR-кодов, подтверждающих вакцинацию или перенесённый не ранее чем полгода назад коронавирус. По мнению парламентария Юрия Афонина, деление граждан на вакцинированных и невакцинированных нарушает конституционный принцип равноправия. Он уверен, что необходимость вакцинации нужно объяснять.

Как заявил, в свою очередь, бывший депутат Госдумы доктор медицинских наук Геннадий Онищенко, не стоит превращать решение о QR-кодах в публичную проблему. По его словам, если решение было принято, нужно его исполнять.