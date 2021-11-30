В Кремле исключили введение в России штрафов за отказ от вакцинации

В Кремле исключают введение в России крупных штрафов или тюремного заключения за отказ от вакцинации, заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков. До этого подобные меры были введены в Австрии.

Мы не допускаем, что подобные меры могут быть введены в России, — сказал пресс-секретарь главы государства.

Отказ от иммунизации в Австрии, как стало известно до этого, будут карать штрафом в размере до 7,2 тысячи евро. Канцлер Александер Шелленберг заявил, что обязательная вакцинация от COVID-19 начнётся с 1 февраля 2022 года.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин рекомендовал главам регионов лично контролировать введение коронавирусных ограничений и наращивание темпов вакцинации. Губернаторы должны будут предоставить доклад по данной работе до 30 ноября текущего года. Далее главы регионов должны будут отчитываться ежемесячно.

До этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что коронавирусные ограничения относятся к числу особых мер, что, в свою очередь, продиктовано беспрецедентной ситуацией, сложившейся во всём мире. По его словам, ограничения призваны стимулировать россиян к вакцинации и ревакцинации.