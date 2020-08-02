В Краснодарском крае зафиксировали рекорд заражений коронавирусом

https://static.news.ru/photo/4527c116-d4a5-11ea-aa99-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Рекордный за всё время наблюдений прирост случаев заражения коронавирусом зафиксирован в Краснодарском крае. Там за сутки выявлено 107 человек с инфекцией — это абсолютный максимум за всё время пандемии.

О всплеске заболеваемости сообщил региональный оперативный штаб по контролю за распространением COVID-19.

Новые факты заражения установлены в 22 городах и районах — это половина всех муниципальных образований региона. Больше всего случаев подтвердилось в Краснодаре — 53. На втором месте — курортный Сочи, где выявили 10 инфицированных. Третья строчка в антирейтинге досталась Новороссийску с шестью новыми пациентами. В списке также Туапсе, где установили пятерых заболевших, а также Анапа, Армавир, Геленджик и Славянский район — там заразились по четыре человека.

Несмотря на то что открыт курортный сезон, а на пляжах полно народа, в Краснодарском крае до 21 августа действует режим повышенной готовности. Тем не менее с июля в регионе сняты основные ограничения на работу объектов торговли, предприятий общественного питания, гостиниц и пассажирские перевозки. Помимо этого, разрешена работа фитнес-центров, бассейнов и аквапарков. Возобновлена работа детских садов, открыты парки и скверы.

Для людей старше 65 лет, а также для больных хроническими заболеваниями действует режим самоизоляции. Кроме того, власти рекомендуют гражданам при посещении общественных мест и в транспорте соблюдать масочный режим, однако тех, кто пользуется средствами индивидуальной защиты, крайне мало.

В общей сложности за время пандемии в регионе официально зарегистрировано 8472 случая коронавируса, из них 116 человек умерли, а 7305 выздоровели.

В целом по России по состоянию на 2 августа заболели 850 870 человек. Из них 14 128 не смогли справиться с болезнью, а 650 173 выписаны из больниц.

Ранее NEWS.ru писал, что в курортном Сочи с 23 июля наблюдается устойчивый рост числа заражённых коронавирусом. Только за последнюю неделю июля скончались семь пациентов.