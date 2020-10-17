В Краснодаре нашли пропавшую месяц назад девочку

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Пропавшую 17-летнюю жительницу аула Новая Адыгея обнаружили у своих знакомых. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Школьница ушла из дома 18 сентября и не взяла с собой ни телефон, ни паспорт, ни каких-либо личных вещей. После того, как она не вышла на связь следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве.

Спустя месяц выяснилось, что всё это время несовершеннолетняя находилась в гостях у своих приятелей и в отношении неё не совершалось никаких противоправных действий, сообщил портал «Говорит Москва».

Как писал NEWS.ru, силовики в Санкт-Петербурге задержали 15-летнюю школьницу. Ей предъявили обвинение в убийстве 78-летней бабушки.